Збирав інформацію та добирав "кадри для "ДНР": в Україні найманця РФ засудили до 9 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Контррозвідка СБУ встановила особу командира розвідувально-диверсійної групи, який воював проти України, збирав розвіддані про ЗСУ та шукав найманців для "ДНР".



У квітні 2014 року житель Сарненського району Рівненської області вступив до "ДНР", пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти України, зокрема під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році.



Також чоловік збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ на Сході України. Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ він передавав через "кураторів" представникам спецслужб РФ.



Найманець добирав "кадри" до для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання "Оплот". Він навчав учасників терористичних організацій вести розвідувально-підривну діяльність проти ЗСУ.



Зараз зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині Донеччини.



Рівненський міський суд визнав найманця РФ винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.



Засудженого оголосили в розшук.



Початок терміну відбування покарання обчислюється з моменту затримання чоловіка та приведення вироку до виконання.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb