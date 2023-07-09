Про це інформує BBC.

Фейк 1: зброя з України нібито використовувалася у французьких заворушеннях

Так декілька облікових записів із преміумпідпискою у Twitter поділилися публікацією зі скриншотом новини. У заголовку на зображенні йдеться: "Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, постачали з України". Цю публікацію переглянули понад мільйон разів.

BBC Verify ж відстежило, що ці повідомлення вперше поширили у прокремлівських каналах у Telegram. Зокрема зображення, що було використано в дописі, з'явилося в одному з російських блогів у 2012 році у публікації про змагання зі стрільби на полігоні під Москвою.

"Нам також не вдалося знайти жодної онлайн-статті з заголовком і зображенням, як вище, і немає жодних доказів того, що будь-яка зброя, надана Україні США, використовувалася під час нещодавніх заворушень у Франції", - пише BBC.

Фейк 2: Росія нібито викрила в Україні "фабрики немовлят"

Декілька облікових записів із підпискою Twitter Blue поширили фейкову інформацію про те, що Росія нібито виявила в Україні спеціальні фабрики, на яких вирощують дітей віком від двох до семи років. Потім їх нібито відправляють до дитячих секс-борделів або ж забирають їхні органи та продають на Заході.

BBC Verify зазначає, що цей матеріал вперше поширили у виданні The People's Voice (YourNewsWire), яке називають найбільшим виробником фейків в Інтернеті. Раніше це видання публікувало теорії змови, що були спрямовані проти вакцинації, а також неправдиві заяви про масову стрілянину в Лас-Вегасі у 2017 році. Крім того, зазначають, російська влада та підконтрольні їй ЗМІ раніше вже поширювали необґрунтовані заяви про незаконне вилучення органів в Україні.

Фейк 3: Україна сама помилково завдала удару по Краматорську наприкінці червня

Одразу після російського удару по Краматорську 27 червня в акаунтах із синьою галочкою з'явився твіт, у якому стверджували, що Україна сама помилково завдала удару по місту та влучила у військові казарми, де перебували війська НАТО та іноземні найманці. Цей допис переглянули понад мільйон разів.

"Ракета Storm Shadow раптово різко змінила траєкторію, потрапивши в Краматорськ, знищила казарми українських військових, де перебували іноземні солдати та найманці", - ідеться в повідомленні.

BBC Verify наголошує, що жодних доказів жодному з цих слів немає.

Фейк 4: Зеленський нібито скасував вибори в Україні

Користувачі Twitter із преміумпідпискою як доказ скасування виборів наводять слова президента України Володимира Зеленського у відповідь на питання про вибори в Україні у 2024 році. Тоді він заявив: "Якщо ми виграємо, то вони будуть. Це означає, що не буде воєнного стану, не буде війни. Вибори мають бути в мирний час, коли ніякої війни немає, відповідно до закону".

Так ексведучий Fox News Такер Карлсон, який уже раніше відзначився поширенням дезінформації про Україну, сказав в одному зі своїх відео, що "Зеленського довели, і він покінчив із демократією в Україні". Цей і подібні дописи поширювали у Twitter сотні тисяч разів.

BBC Verify своєю чергою нагадує, що Конституція України забороняє розпуск парламенту та національні вибори під час воєнного стану. Так чинний президент і парламент залишатимуться при владі до кінця воєнного стану.

BBC також зазначає, що відправило Twitter запит стосовно фейкової інформації у соцмережі. Компанія його отримала, проте відповіді не надала.