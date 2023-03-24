Збірна Франції розгромила Нідерланди у відборі на Євро-2024
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Франції виявилась сильнішою за Нідерланди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Франції з рахунком 4:0. Дубль у ворота Нідерландів оформив Кіліан Мбаппе. Ще по голу на старті матчу забили Антуан Грізманн та Дайо Упамекано.
За місце грати на Євро-2024, окрім Франції та Нідерландів, у групі В борються Греція, яка перемогла Гібралтар (3:0), та Ірландія.
У наступному турі Франція зіграє проти Ірландії, а Нідерланди зустрінуться з Гібралтаром. Матчі пройдуть 27 березня.
Євро-2024
1-й тур. Кваліфікація
24 березня
Франція - Нідерланди 4:0
Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88
Нереалізований пенальті: Депай, 90+4
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