Збірна Франції розгромила Нідерланди у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Франції з рахунком 4:0. Дубль у ворота Нідерландів оформив Кіліан Мбаппе. Ще по голу на старті матчу забили Антуан Грізманн та Дайо Упамекано.

За місце грати на Євро-2024, окрім Франції та Нідерландів, у групі В борються Греція, яка перемогла Гібралтар (3:0), та Ірландія.

У наступному турі Франція зіграє проти Ірландії, а Нідерланди зустрінуться з Гібралтаром. Матчі пройдуть 27 березня.

Євро-2024

1-й тур. Кваліфікація

24 березня

Франція - Нідерланди 4:0

Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88

Нереалізований пенальті: Депай, 90+4