Збірна Італії перервала неймовірну серію, яка тривала з 1999 року
Збірна Італії з футболу програла Іспанії у півфіналі Ліги націй та зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року
Про це повідомляє Squawka у twitter.
У середу, 6 жовтня, Італія поступилася в Мілані у 1/2 фіналу Ліги націй Іспанії з рахунком 1:2. Таким чином, італійці поступилися вдома в офіційному матчі вперше з 8 вересня 1999 року, коли в кваліфікації Євро-2000 програли Данії - 2:3.
Цікаво, що на той момент, 22 роки тому, шість гравців нинішньої збірної Іспанії ще не народилися - Педро Порро, Ферран Торрес, Ерік Гарсія, Брайан Хіль, Йеремі Піно та Гаві.
Через поразку Італія також перервала іншу рекордну серію, яка складалася з 37 матчів поспіль без поразок та тривала з жовтня 2018 року.
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе