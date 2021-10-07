Збірна Італії перервала неймовірну серію, яка тривала з 1999 року

Про це повідомляє Squawka у twitter.

У середу, 6 жовтня, Італія поступилася в Мілані у 1/2 фіналу Ліги націй Іспанії з рахунком 1:2. Таким чином, італійці поступилися вдома в офіційному матчі вперше з 8 вересня 1999 року, коли в кваліфікації Євро-2000 програли Данії - 2:3.

Цікаво, що на той момент, 22 роки тому, шість гравців нинішньої збірної Іспанії ще не народилися - Педро Порро, Ферран Торрес, Ерік Гарсія, Брайан Хіль, Йеремі Піно та Гаві.

Через поразку Італія також перервала іншу рекордну серію, яка складалася з 37 матчів поспіль без поразок та тривала з жовтня 2018 року.

