Збірна Німеччини з футболу провалилася на Олімпіаді-2020
Збірна Німеччини з футболу не змогла подолати груповий раунд на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 3-му турі групового етапу збірна Німеччини не змогла переграти Кот-д'Івуар. Івуарійці повели в рахунку на 67-й хвилині, коли у власні ворота забив Бенджамін Хенріхс. За 6 хвилин Едуард Льовен зрівняв рахунок, проте Німеччині не вдалося здобути перемогу - нічия 1:1.
Збірна Німеччини завершила груповий раунд з 4 очками, посіла третє місце в групі D та не змогла пробитися до плей-офф. Кот д'Івуар набрав 5 пунктів та фінішував другим, з першої позиції до плей-офф вийшла Бразилія, у якої 7 балів. Саудівська Аравія не набрала жодного очка та стала останньою .
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