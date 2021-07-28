Збірна Німеччини з футболу провалилася на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му турі групового етапу збірна Німеччини не змогла переграти Кот-д'Івуар. Івуарійці повели в рахунку на 67-й хвилині, коли у власні ворота забив Бенджамін Хенріхс. За 6 хвилин Едуард Льовен зрівняв рахунок, проте Німеччині не вдалося здобути перемогу - нічия 1:1.

Збірна Німеччини завершила груповий раунд з 4 очками, посіла третє місце в групі D та не змогла пробитися до плей-офф. Кот д'Івуар набрав 5 пунктів та фінішував другим, з першої позиції до плей-офф вийшла Бразилія, у якої 7 балів. Саудівська Аравія не набрала жодного очка та стала останньою .

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