Збірна Україна з боксу оголосила бойкот через заборону виступати на ЧЄ під національним прапором
Юніорська збірна України відмовилася від продовження участі в чемпіонаті Європи через заборону виступати під національним прапором
Про це повідомляє Федерація боксу України.
Міжнародна асоціація боксу запровадила відповідну заборону через рішення
призупинити діяльність Федерації боксу України. Воно було ухвалено 24 вересня, оскільки IBA вважає президентом організації Володимира Продивуса, а не Кирила Шевченка, якого визнало керівником міністерство юстиції України.
Після цього юніорську збірну України змусили виступати на чемпіонаті Європи в Італії під нейтральним прапором. Проте українські спортсмени провели акцію протесту проти цього рішення та відмовилися від подальшої участі в турнірі.
Президентом IBA є росіянин Умар Кремльов.
- Міжнародна асоціація боксу відмовилася призначати нові вибори та затвердила росіянина Умара Кремльова на посаді президента організації
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