Про це повідомляє офіційний сайт IBA.

На позачерговому конгресі асоціації у Єревані (Вірменія) проти проведення нових виборів президента проголосували 106 делегатів, за — 36, ще четверо утрималися. Таким чином, Умара Кремльова затвердили на посаді керівника IBA.

Раніше 24 вересня IBA призупинила діяльність Федерації боксу України, оскільки вважає президентом організації Володимира Продивуса, а не Кирила Шевченка, якого визнало керівником міністерство юстиції України. Після цього Україну позбавили права голосу на конгресі.

14 травня Умара Кремльова обрали на пост президента IBA на безальтернативній основі на конгресі IBA у Стамбулі (Туреччина).

4 березня IBA відсторонила боксерів з Росії та Білорусі від міжнародних турнірів.

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