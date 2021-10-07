Збірна України дізналася дату жеребкування відбору Євро-2024
Жеребкування кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи з футболу-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року
Про це повідомляє Союз європейських футбольних асоціацій у twitter.
Жеребкування, під час якого своїх суперників отримає збірна України, відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті. За результатами жеребкування 54 збірні розподіляться по групах, в яких вестимуть боротьбу за 23 путівки на Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 відбуватиметься з 14 червня по 14 липня в Німеччині.
На Євро-2020 збірна України досягла свого найбільшого успіху за час виступів на турнірі та дійшла до чвертьфіналу.
- Нагадаємо, 7 жовтня УЄФА заявив, що Крим був присутній на карті України під час презентації Євро-2024, оскільки він є визнаною усім світом частиною нашої держави.
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