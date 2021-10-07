Збірна України дізналася дату жеребкування відбору Євро-2024

Про це повідомляє Союз європейських футбольних асоціацій у twitter.

Жеребкування, під час якого своїх суперників отримає збірна України, відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті. За результатами жеребкування 54 збірні розподіляться по групах, в яких вестимуть боротьбу за 23 путівки на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 відбуватиметься з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

На Євро-2020 збірна України досягла свого найбільшого успіху за час виступів на турнірі та дійшла до чвертьфіналу.





???????? The #EURO2024 qualifying draw details have been announced - a date for the diary!



????️ Sunday 9 October 2022

???? Festhalle, Frankfurt — UEFA (@UEFA) October 7, 2021