В УЄФА відповіли на закиди Росії про Крим на карті України у презентації Євро-2024
Союз європейських футбольних асоціацій заявив, що Крим з'явився на карті України під час презентації Євро-2024, оскільки він є визнаною усім світом частиною нашої держави
Про це заявили у пресслужбі УЄФА, повідомляє Metaratings.
Крим зобразили на карті України під час презентації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який відбудеться у Німеччині. Це викликало обурення в Росії, яка окупувала український півострів у 2014 році.
"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", - заявили в УЄФА.
-
6 жовтня під час презентації Євро-2024 УЄФА зобразив на мапі Крим кольорами України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе