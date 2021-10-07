В УЄФА відповіли на закиди Росії про Крим на карті України у презентації Євро-2024

Про це заявили у пресслужбі УЄФА, повідомляє Metaratings.

Крим зобразили на карті України під час презентації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який відбудеться у Німеччині. Це викликало обурення в Росії, яка окупувала український півострів у 2014 році.

"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", - заявили в УЄФА.

6 жовтня під час презентації Євро-2024 УЄФА зобразив на мапі Крим кольорами України.

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