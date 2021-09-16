Збірна України після відставки Шевченка впала у рейтингу ФІФА

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Збірна України у вересні тричі зіграла внічию - у кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Казахстаном (2:2) і Францією та у товариській зустрічі з Чехією (1:1).

За підсумками матчів, які наша національна збірна провела під керівництвом нового головного тренера Олександра Петракова, який замінив на цій посаді Андрія Шевченка, вона опустилася з 25-го на 27-ме місце.

Із суперників збірної України по відбору ЧС-2022 найвище - на четвертій позиції - перебуває Франція, Фінляндія - 55-та, Боснія і Герцеговина 57-ма, Казахстан - 120-й.



Очолює рейтинг ФІФА Бельгія, Бразилія йде другою, а Англія - третьою.

