Збірна України після відставки Шевченка впала у рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу у новому рейтингу ФІФА опустилася на 27-му позицію
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Збірна України у вересні тричі зіграла внічию - у кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Казахстаном (2:2) і Францією та у товариській зустрічі з Чехією (1:1).
За підсумками матчів, які наша національна збірна провела під керівництвом нового головного тренера Олександра Петракова, який замінив на цій посаді Андрія Шевченка, вона опустилася з 25-го на 27-ме місце.
Із суперників збірної України по відбору ЧС-2022 найвище - на четвертій позиції - перебуває Франція, Фінляндія - 55-та, Боснія і Герцеговина 57-ма, Казахстан - 120-й.
Очолює рейтинг ФІФА Бельгія, Бразилія йде другою, а Англія - третьою.
- Нагадаємо, 12 серпня збірна України несподівано втратила позицію в рейтингу ФІФА після успіху на Євро-2020.
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