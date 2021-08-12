Рейтинг ФІФА: Збірна України несподівано втратила позицію після успіху на Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України в оновленому рейтингу ФІФА втратила одну позицію і тепер займає 25-е місце. У списку збірних УЄФА (прим. - європейських) команда знаходиться на 15-й позиції.



Лідером рейтингу залишається Бельгія. Друге місце у Бразилії. Третя - Франція. Чемпіон Європи Італія лише шоста.

На Євро-2020 збірна України з футболу вийшла в чвертьфінал.



