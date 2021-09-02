Збірна України втратила найкращого бомбардира УПЛ перед матчем з Францією

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Буяльський отримав травму привідного м'яза. Через пошкодження 28-річний футболіст пропустить 2 тижні. Це означає, що Віталій Буяльський не допоможе збірній України в матчі проти Франції у кваліфікації ЧС-2022. Зустріч відбудеться у Києві 4 вересня.



Матч проти Казахстану став для Буяльського першої офіційною грою за збірну за останні 2,5 роки.



У поточному сезоні Віталій Буяльський забив 5 м'ячів за "Динамо" в УПЛ. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу.