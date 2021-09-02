Збірна України втратила найкращого бомбардира УПЛ перед матчем з Францією
Півзахисник збірної України Віталій Буяльський не зіграє проти Франції у кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Буяльський отримав травму привідного м'яза. Через пошкодження 28-річний футболіст пропустить 2 тижні. Це означає, що Віталій Буяльський не допоможе збірній України в матчі проти Франції у кваліфікації ЧС-2022. Зустріч відбудеться у Києві 4 вересня.
Матч проти Казахстану став для Буяльського першої офіційною грою за збірну за останні 2,5 роки.
У поточному сезоні Віталій Буяльський забив 5 м'ячів за "Динамо" в УПЛ. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу.
- Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Після цього стало відомо, що футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався і не зіграє проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе