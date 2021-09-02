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Збірна України втратила найкращого бомбардира УПЛ перед матчем з Францією

2 вересня, 2021 четвер
23:11
Спорт Віталій Буяльський

​​​​​​​Півзахисник збірної України Віталій Буяльський не зіграє проти Франції у кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Буяльський отримав травму привідного м'яза. Через пошкодження 28-річний футболіст пропустить 2 тижні. Це означає, що Віталій Буяльський не допоможе збірній України в матчі проти Франції у кваліфікації ЧС-2022. Зустріч відбудеться у Києві 4 вересня.

Матч проти Казахстану став для Буяльського першої офіційною грою за збірну за останні 2,5 роки.

У поточному сезоні Віталій Буяльський забив 5 м'ячів за "Динамо" в УПЛ. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу. 

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футбол
Динамо
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чемпіонат України
травми
Віталій Буяльський
збірна Франції
ЧС-2022
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