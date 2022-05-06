Збірна України з футболу може зіграти зі Сан-Марино, - ЗМІ
Збірна України з футболу отримала пропозицію провести товариський матч із Сан-Марино
Про це повідомили в етері "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, менеджер, якого УЄФА призначила допомагати збірній України з пошуком спаринг-партнерів, звернувся до УАФ і запропонував українцям зіграти зі Сан-Марино.
11 травня команда Олександра Петракова зустрінеться в контрольній грі з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.
1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що перед стиковим матчем чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії збірна України проведе п'ять товариських зустрічей.
- 2 травня збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
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