Збірна України з волейболу програла чемпіонам світу у відборі на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Італія - Україна закінчився поразкою нашої волейбольної збірної у всіх трьох сетах - 25:23, 25:16, 25:16. Італія - чинний чемпіон світу.

Після трьох матчів олімпійського відбору Україна має лише одну перемогу та займає 6 позицію з 8 команд групи A. Лідером є Італія, яка виграла усі поєдинки. На Ігри-2024 вийдуть дві найкращі команди кваліфікаційної групи.

Розклад наступних матчів України у відборі на Олімпіаду-2024

Четвер, 5 жовтня. 2:30. Бразилія — Україна

П'ятниця, 6 жовтня. 23:00. Україна — Катар

Субота, 7 жовтня. 23:00. Україна — Чехія

Неділя, 8 жовтня. 23:00. Україна — Німеччина

Олімпійський відбір. Волейбол

3-й тур

3 жовтня

Італія — Україна — 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)