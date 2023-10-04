Збірна України з волейболу програла чемпіонам світу у відборі на Олімпіаду-2024
У 3-му турі відбору на Олімпіаду-2024 збірна України з волейболу поступилась Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Італія - Україна закінчився поразкою нашої волейбольної збірної у всіх трьох сетах - 25:23, 25:16, 25:16. Італія - чинний чемпіон світу.
Після трьох матчів олімпійського відбору Україна має лише одну перемогу та займає 6 позицію з 8 команд групи A. Лідером є Італія, яка виграла усі поєдинки. На Ігри-2024 вийдуть дві найкращі команди кваліфікаційної групи.
Розклад наступних матчів України у відборі на Олімпіаду-2024
Четвер, 5 жовтня. 2:30. Бразилія — Україна
П'ятниця, 6 жовтня. 23:00. Україна — Катар
Субота, 7 жовтня. 23:00. Україна — Чехія
Неділя, 8 жовтня. 23:00. Україна — Німеччина
Олімпійський відбір. Волейбол
3-й тур
3 жовтня
Італія — Україна — 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)
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