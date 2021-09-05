Збірну Україну перед матчем з Чехією залишило одразу 8 футболістів

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Олександр Петраков вирішив здійснити ротацію складу та відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.

Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії у Плзені 8 вересня.

Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.

Після гри Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.

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