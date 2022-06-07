Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо говорити про інфраструктуру всього АПК (агропромисловий комплекс - ред.), то Україна зазнала збитків в близько 6 млрд США. А в цілому недоотримай дохід агросфери становить близько $20 млрд", - сказав він.



Агроексперт додав, що не варто очікувати той урожай, який ми щороку мали з Півдня України. Адже окупанти забороняють вивозити овочі та фрукти на неокуповані території.



"Гадаю, не варто очікувати з окупованих територій овочі та фрукти, тому що от нещодавно була інформація, що підприємці Запоріжжя були змушені згноїти урожай огірків, адже є заборона на вивезення овочів та фруктів на неокуповану територію", - зауважив Нів’євський.



В середині травня Запорізька ОВА повідомляла, що фермерів області примушують загарбники до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій

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