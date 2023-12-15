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Збитки від блокади українсько-польського кордону сягають 9,2 млрд грн, - Свириденко

15 грудня, 2023 п'ятниця
20:05
Економіка блокада кордону

Міністерка економіки України Юлія Свириденко у п'ятницю, 15 грудня, повідомила, що збитки, спричинені блокадою українсько-польського кордону, сягають 9,2 мільярда гривень

Про це Свириденко повідомила на брифінгу, передає Еспресо. 

За її словами, Державна митна служба України недоотримала 9 мільярдів 2 мільйони гривень. 

"Для нас один із пріоритетів на наступний рік - забезпечення стабільного експорту. А для цього потрібно більше ППО. Ми вже створили програму страхування від військових ризиків для кораблів. Вона має запрацювати впродовж декількох днів", - зазначила Свириденко. 

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

14 грудня мер польської гміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив перевізникам блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Україна
Польща
транспорт
Блокування кордону
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