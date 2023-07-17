Про це повідомляє "Суспільне" з зали суду.

За рішенням суду Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року. При цьому сам обвинувачений просив замінити СІЗО на домашній арешт.

Також він заявив про грубе порушення принципу презумпції невинуватості й просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

Своєю чергою прокурор Михайло Доманський зазначив, що потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

"Утім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", - сказав він.

Водночас адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра заявила про "безліч порушень" на блокпості та додала, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше.

Представникам потерпілої сторони не дозволили взяти участь у засіданні, зазначили журналісти.

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджується, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечує, що вживав алкоголь за кермом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.