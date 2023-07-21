Збився з маршруту: мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон України
Громадянин Франції втратив орієнтир під час подорожі на каяку та незаконно перетнув український кордон, запливши у акваторію порту "Рені" на Одещині
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Громадянин Франції, втративши орієнтир, заплив у акваторію порту "Рені" під час своєї 51-денної подорожі", - йдеться у повідомленні.
Держприкордонслужба зазначила, що 43-річний чоловік на своєму двомісному каяку зайшов в акваторію порту, оскільки втратив орієнтир та випадково порушив кордон в Україну. Іноземець розповів, що плив з німецького міста Ляйпхайм та планував через Тульчинське гирло потрапити в Чорне море.
Загалом подорож француза тривала 51 день, в ході якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн Єврозони для поповнення запасів провізії.
У ДПСУ назвали інцидент "Тур де Франс на каяку". За їхніми словами, візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста.
Прикордонники оформили на француза документи адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні.
Фото: ДПСУ
- У квітні СБУ ліквідувала 4 схеми нелегального виїзду за кордон для військовозобов'язаних. Організатори схем пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
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