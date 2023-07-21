Збився з маршруту: мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Громадянин Франції, втративши орієнтир, заплив у акваторію порту "Рені" під час своєї 51-денної подорожі", - йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба зазначила, що 43-річний чоловік на своєму двомісному каяку зайшов в акваторію порту, оскільки втратив орієнтир та випадково порушив кордон в Україну. Іноземець розповів, що плив з німецького міста Ляйпхайм та планував через Тульчинське гирло потрапити в Чорне море.

Загалом подорож француза тривала 51 день, в ході якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн Єврозони для поповнення запасів провізії.

У ДПСУ назвали інцидент "Тур де Франс на каяку". За їхніми словами, візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста.

Прикордонники оформили на француза документи адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні.

Фото: ДПСУ