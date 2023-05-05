Про це інформує СБУ.

Організатори незаконних схем пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких послуг становила від 2 до 15 тис. дол. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

Зокрема, у Дніпрі викрито місцевого жителя, який на замовлення підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану зеленку.

На Черкащині повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм пацієнтам пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі довідки подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам приховані маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.