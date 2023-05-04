Поширювали пропаганду Кремля: СБУ затримала 11 ворожих агітаторів у 6 регіонах України
Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України
Про це інформує СБУ.
Зазначається, що месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні.
Інформацію для своїх публікацій брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.
На Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це "внутрішній громадянський конфлікт".
У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.
На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.
У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника. У Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.
На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.
Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.
Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.
- СБУ затримала мешканця Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників, а потім шпигував для них за бойовою авіацією ЗСУ на Миколаївщині.
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