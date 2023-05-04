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Поширювали пропаганду Кремля: СБУ затримала 11 ворожих агітаторів у 6 регіонах України

4 травня, 2023 четвер
14:38
Війна з Росією

Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні.

Інформацію для своїх публікацій брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.

На Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це "внутрішній громадянський конфлікт".

У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника. У Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.

Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.

  • СБУ затримала мешканця Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників, а потім шпигував для них за бойовою авіацією ЗСУ на Миколаївщині. 
Суспільство
Україна
СБУ
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