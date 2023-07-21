Про це інформує Укрзалізниця.

"Останнім часом наші колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів, з якими слідують наші причіпні вагони Київ - Відень. Це ламає розклад руху та підвʼязку до наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат - вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті", - пише пресслужба.

План дій у випадку спізнень

Якщо ви прямуєте до Відня, а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.

Якщо ви у Відні, а вагон Відень - Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті - не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.

Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті.

Фото: Укрзалізниця

У цих випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне.

Час поїздки між Віднем та Будапештом - 2,5 години.

Також сполучення Києва з Віднем можливе із пересадкою на австрійський поїзд у Перемишлі.

"Перепрошуємо і працюємо над налагодженням цього сполучення з австрійськими та угорськими колегами", - додали в пресслужбі.