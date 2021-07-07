Збій у роботі сайтів Офісу президента та інших держструктур стався через мережеві атаки, - Держспецзв‘язку

Про це передає пресслужба Держспецзв‘язку.

“6 липня у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, визначено, що причинами технічного збою були:

атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.

Повідомляється, що було зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет.

За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.

Нагадаємо, увечері, 6 липня, у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ були проблеми.

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