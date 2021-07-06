У роботі сайтів Офісу президента, СБУ, НАБУ, зовнішньої розвідки та Держспецзв'язку стався збій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наразі в Україні недоступні сайти:

Офісу президента;

СБУ;

НАБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

Спроба зайти на них призводить до того, що браузер повідомляє: "Неможливо отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".

Точна причина збоїв наразі невідома.



Інші відомчі ресурси працюють.



В СБУ у коментарі РБК-Україна повідомили, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами інтернет-провайдера.

"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера", - наголосив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.













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