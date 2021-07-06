У роботі сайтів Офісу президента, СБУ, НАБУ, зовнішньої розвідки та Держспецзв'язку стався збій
Сайти Офісу президента України, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту перестали працювати
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наразі в Україні недоступні сайти:
- Офісу президента;
- СБУ;
- НАБУ;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту.
Спроба зайти на них призводить до того, що браузер повідомляє: "Неможливо отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".
Точна причина збоїв наразі невідома.
Інші відомчі ресурси працюють.
В СБУ у коментарі РБК-Україна повідомили, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами інтернет-провайдера.
"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера", - наголосив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.
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