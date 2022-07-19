"Зброя перемоги": Генштаб показав роботу польських САУ KRAB, які працюють на фронті
Українські військові знищують окупантів найпотужнішою на озброєнні польської армії самохідною артилерійською гаубицею KRAB
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбук.
Генштаб показав відео, на якому наші військові знищують ворогів найпотужнішою, яка є на озброєнні польської армії, самохідною артилерійською установкою KRAB.
У повідомленні називають цю гаубицю "зброєю перемоги" і зазначають, що час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд. Також Генштаб зазначає, що у цієї установки є 155-міліметрова гармата, яка має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – близько 50 тонн.
"Ця система працює через супутник, спеціально розробили таку технологію. Мені по рації взагалі можуть нічого не казати, я все бачу на моніторі. Мені приходять координати, я бачу, скільки снарядів мені потрібно. Ми наводимось - і працюємо. Все можна робити автоматично, без голосових команд", - розповідає військовослужбовець у відео.
- Раніше повідомлялося про надходження нового артилерійського озброєння з Польщі в Україну.
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