Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбук.

Генштаб показав відео, на якому наші військові знищують ворогів найпотужнішою, яка є на озброєнні польської армії, самохідною артилерійською установкою KRAB.

У повідомленні називають цю гаубицю "зброєю перемоги" і зазначають, що час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд. Також Генштаб зазначає, що у цієї установки є 155-міліметрова гармата, яка має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – близько 50 тонн.

"Ця система працює через супутник, спеціально розробили таку технологію. Мені по рації взагалі можуть нічого не казати, я все бачу на моніторі. Мені приходять координати, я бачу, скільки снарядів мені потрібно. Ми наводимось - і працюємо. Все можна робити автоматично, без голосових команд", - розповідає військовослужбовець у відео.

Раніше повідомлялося про надходження нового артилерійського озброєння з Польщі в Україну.

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