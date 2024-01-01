Зброя "судного дня": Братчук розповів про напрацювання для знищення Чорноморського флоту РФ
Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що Україна створює напрацювання для знищення Чорноморського флоту РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Є дуже багато креативних фахівців у СБУ та в інших українських службах, спецпідрозділах, які працюють над створенням морських дронів. Можу підтвердити, що цього року буде дуже багато цікавинок для російського Чорноморського флоту та інших об'єктів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив Братчук.
За його словами, сьогодні створюються креативні зразки для знищення Чорноморського флоту РФ. Це певна зброя "судного дня".
"Зброя готується, випробовується і ми бачимо її результати. Сьогодні Чорноморський флот не відчуває себе у панівному становищі. Люди, які створюють такі зразки, мислять сучасно та технологічно, бо мають за мету звільнити українську землю, як всі ми. Вже є дуже багато напрацювань, але про них мало відомо і навряд чи буде відомо навіть після перемоги", - додав він.
- Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою Служби безпеки України.
- Пізніше в СБУ розповіли про ще один свій морський дрон "Мамай".
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