"Українського виробництва": СБУ розповіла про ще один свій морський дрон "Мамай"
Служба безпеки України має ще один морський дрон, який називається "Мамай". Він допомагає проводити операції в Чорному морі
Про це вийшов сюжет "1+1", показаний в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".
Зазначається, що про існування морського дрона СБУ "Мамай" досі не знало жодне мас-медіа у світі. Він є найшвидшим об’єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.
"Разом з тим, морський дрон Sea Baby 17 липня уразив Кримський міст", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі СБУ заявили, що цього року дрони вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".
- Голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою Служби безпеки України.
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