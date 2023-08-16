Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією СБУ застосувала дрон Sea Baby для атаки на Кримський міст у липні, окремі надводні - на "Оленегорський горняк" і SIG, - Малюк

СБУ застосувала дрон Sea Baby для атаки на Кримський міст у липні, окремі надводні - на "Оленегорський горняк" і SIG, - Малюк

16 серпня, 2023 середа
09:39
Війна з Росією Морські дрони

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою Служби безпеки України

Про це інформує Служба безпеки України.

"Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG. Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо й один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце", – підкреслив очільник СБУ і додав, що в реалізації допомагали Військово-морські сили.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні цього року, за ініціативою особового складу були названі Sea Baby - "Морський малюк". Їх обладнали бойовою частиною у 850 кілограмів.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG було використано два окремі надводні дрони, в кожному по 450 кг.

Малюк відзначив, що над розробкою та виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні айтівці й інженери.

Читайте також: Війна має перейти на територію Росії

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – розповів керівник Служби безпеки.

Очільник СБУ наголосив, що всі вражені цілі є законними відповідно до норм міжнародного права. Водночас західні партнери не беруть участі в проведенні цих спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід української спецслужби.

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Вибухи на російських кораблях

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 4 серпня прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.

5 серпня представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове.

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами. Три з них уже знищено:

"На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст… У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони… До надводних дронів приєдналися БПЛА".

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України.

А для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, він запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

Світ
Росія
корабель
СБУ
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Кримський міст
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
15 серпня, 2023 вiвторок
Масштабне розкрадання в облгазах: ще трьом керівникам повідомили про підозру
Виталий Портников
13 серпня, 2023 неділя
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
14 серпня, 2023 понедiлок
Полковник СБУ Костенко про справи Червінського та Марченка: Прийде час, коли військові почнуть себе захищати
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.83
  • EUR
    Купівля 40.65
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
10:11
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець спрогнозував, де росіяни спробують вибудувати нову лінію оборони після деокупації ЗСУ Урожайного
10:06
Харківщина
Російські терористи за добу атакували 10 регіонів України: 4 людини загинули, 16 поранені
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Базова аксіома: "Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані"
09:59
ChatGPT
Microsoft запустить в Японії ізольований ChatGPT для обробки секретної інформації
09:55
Огляд
міжнародний огляд
У РФ "генерал Армагеддон" під домашнім арештом, Кім Чен Ин хоче бути "братом" Путіна. Акценти світових ЗМІ 16 серпня
09:50
спека
У Туреччині зафіксували рекордну температуру повітря
09:43
фейк
В Україні спростували фейк про те, що українці готові їхати на Олімпійські ігри з росіянами та білорусами
09:33
Судно Joseph Schulte
З порту Одеси вийшло перше судно після виходу Росії із "зернової угоди"
09:24
На Японію обрушився потужний тайфун
Два міста у Японії евакуюють через ризики зсувів на тлі сильних дощів
09:18
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові прогриміли вибухи
09:17
китай
Світові інвестори мають вигоду від економічних проблем у Китаї, - Bloomberg
09:08
Шахед
Росія почала використовувати дрони власного виробництва, - британська розвідка
09:00
Партнерський матеріал
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ
08:50
Оновлено
Одещина
Росіяни атакували дронами портову та зернову інфраструктуру Одещини, на Харківщині пошкоджені складські приміщення
08:45
У столиці Лівії відбулося збройне зіткнення угруповань: 27 загиблих, понад 100 поранених
08:41
обстріл, ППО
Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників
08:32
ЗСУ
ЗСУ просунулися у Луганській та Запорізькій областях, - ISW
08:27
Ексклюзив
діти, війна
З територій поблизу фронту на Запоріжжі батьки не хочуть вивозити дітей, а відповідного політичного рішення немає, - депутат
08:14
Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині
08:11
OPINION
Микола Княжицький
Ніхто в НАТО не пропонував нам членство в обмін на відмову від територій
08:06
OPINION
Софія Федина
І знову українців мають за дурнів...
07:56
Оновлено
знищені окупанти
Росія за добу війни в Україні втратила 650 військових, 17 ракет і 11 танків, - Генштаб
07:53
військовий переворот у Нігері
Хунта в Нігері заявила про відкритість до переговорів
07:45
На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії
Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла щонайменше до 26
07:05
КНДР, Північна Корея
У КНДР заявили, що американський солдат втік до них через "нелюдське поводження та расову дискримінацію" в армії 
07:01
Через обвал будівлі на півночі Індії загинуло щонайменше 5 людей
06:43
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаці дронами по Калузькій області
06:34
путлер шойгу
Шойгу згадав давній наратив Кремля і стверджує, що міжнародні санкції проти Росії зміцнюють країну, - ISW
06:23
газопровод
У підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів
06:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Манчестер Сіті, АПЛ
"Манчестер Сіті" - "Севілья": де та коли дивитись Суперкубок УЄФА
05:53
Судан
В ООН прокоментували бої у Судані: ситуація виходить з-під контролю
05:27
Запоріжжя
Відтепер без Московської, Курської та Пушкіна: у Запоріжжі перейменували близько 70 топонімів
04:11
"Інтер Маямі", МЛС, Сергій Кривцов, Ліонель Мессі
Гол Мессі та асист Кривцова вивели "Інтер Маямі" у фінал американського Кубка ліг
03:58
вода
На тимчасово окупованій Донеччині ускладнена ситуація з прісною водою, - ЦНС
02:36
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов відреагував на підготовку росіян до теракту на Курській АЕС
01:59
Інфографіка
Неймар, ПСЖ
Неймар побив новий рекорд. За жодного футболіста ніколи не платили більше
00:58
Оновлено
Марсель - Панатінаїкос, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Панатінаїкос" пройшов "Марсель", результати інших матчів 3-го кваліфікаційного раунду
00:56
Брендон Флаверс, The Killers
У Грузії частина глядачів залишила концерт The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами
00:49
Imagine Dragons
Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині
00:25
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV