Про це інформує Служба безпеки України.

"Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG. Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо й один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце", – підкреслив очільник СБУ і додав, що в реалізації допомагали Військово-морські сили.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні цього року, за ініціативою особового складу були названі Sea Baby - "Морський малюк". Їх обладнали бойовою частиною у 850 кілограмів.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG було використано два окремі надводні дрони, в кожному по 450 кг.

Малюк відзначив, що над розробкою та виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні айтівці й інженери.

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"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – розповів керівник Служби безпеки.

Очільник СБУ наголосив, що всі вражені цілі є законними відповідно до норм міжнародного права. Водночас західні партнери не беруть участі в проведенні цих спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід української спецслужби.

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Вибухи на російських кораблях

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 4 серпня прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.

5 серпня представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове.

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами. Три з них уже знищено:

"На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст… У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони… До надводних дронів приєдналися БПЛА".

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України.

А для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, він запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".