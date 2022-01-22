Зброя та боєприпаси для України. Хто допомагає, а хто блокує
Від початку російського вторгнення в Україну ціла низка країн Європи та Північної Америки допомогла й продовжує допомагати українському війську з летальною зброєю і набоями
Про йдеться у матеріалі Радіо Свобода за 22 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Україні надали зброю:
США - 77 комплексів Javelin, 540 ракет, стрілецька зброя,
Велика Британія - 2 000 протитанкових гранатометів,
Литва - 150 тонн набоїв,
Естонія - 2 400 пістолетів "Макарова" та партію набоїв до них калібру 9х18 мм.
Зараз, на початку 2022 року, ще кілька західних країн заявили, що готові розпочати допомогу Україні зброєю.
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Надати зброю Україні обіцяють:
Латвія,
Чехія,
Канада.
Також Україні продають зброю:
Туреччина - безпілотники Bayraktar,
Литва, Чехія, Польщею - є угоди щодо снайперської зброї, САУ тощо,
США - продавали гранатомети PSRL-1 і снайперські гвинтівки Barrett.
Блокує постачання зброї Німеччина.
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