Зброя та боєприпаси для України. Хто допомагає, а хто блокує

Про йдеться у матеріалі Радіо Свобода за 22 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.



Україні надали зброю:



США - 77 комплексів Javelin, 540 ракет, стрілецька зброя,

Велика Британія - 2 000 протитанкових гранатометів,

Литва - 150 тонн набоїв,

Естонія - 2 400 пістолетів "Макарова" та партію набоїв до них калібру 9х18 мм.



Зараз, на початку 2022 року, ще кілька західних країн заявили, що готові розпочати допомогу Україні зброєю.



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Надати зброю Україні обіцяють:



Латвія,

Чехія,

Канада.



Також Україні продають зброю:



Туреччина - безпілотники Bayraktar,



Литва, Чехія, Польщею - є угоди щодо снайперської зброї, САУ тощо,



США - продавали гранатомети PSRL-1 і снайперські гвинтівки Barrett.



Блокує постачання зброї Німеччина.





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