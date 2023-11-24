Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваний входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення "зустрічав" колони російських військ, які заходили на територію громади.

Він був одним з перших, хто запропонував окупантам свою допомогу. Для цього почав масово здавати ворогу місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших кого він "здав" був його батько, який мав проукраїнську позицію та виступав проти Росії.

Правоохоронці встановили, що батька відвезли до місцевої російської катівні, де до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з окупантами.

"При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо. У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл гумдопомоги з РФ між прихильниками кремлівського режиму", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам. Крім того, чоловік з власної ініціативи, за словами СБУ, чергував зі зброєю на російських блокпостах та поселяв окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.