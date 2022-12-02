"Здавав" місця дислокації ЗСУ та проукраїнських жителів: на Херсонщині затримали ворожого інформатора
На Херсонщині затримали чоловіка, який працював на російські спецслужби та передавав місцеперебування, пересування ЗСУ та проукраїнських жителів
Про це інформує в телеграмі Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, з початку квітня мешканець Херсона перейшов на бік представників країни-агресора", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що через месенджер Telegram херсонець передавав російським спецслужбам інформацію про перебування та пересування військових Збройних Сил України, а також про місця проживання і діяльність проукраїнськи налаштованих містян.
За даними інформатора рашисти проводили незаконні обшуки, місцевих піддавали насиллю.
Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді.
Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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