Про це інформує в телеграмі Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, з початку квітня мешканець Херсона перейшов на бік представників країни-агресора", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що через месенджер Telegram херсонець передавав російським спецслужбам інформацію про перебування та пересування військових Збройних Сил України, а також про місця проживання і діяльність проукраїнськи налаштованих містян.

За даними інформатора рашисти проводили незаконні обшуки, місцевих піддавали насиллю.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді.

Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала колаборанта, який ходив по квартирах у Херсоні й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум.

29 листопада правоохоронці затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який співпрацював із російськими окупантами.

30 листопада двоє колаборантів, які працювали на окупаційне "МВС", придушували рух опору та викрадали українців до катівень. Зловмисникам оголосили підозри.

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