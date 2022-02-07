Здорове харчування та екологічне виробництво: Зеленський доручив розробити план трансформацї продовольчих систем України до 2030 року

Про це йдеться в Указі №41/2022, повідомляє Еспресо.TV.



"Кабінету міністрів України забезпечити у двомісячний строк розроблення за участю провідних вітчизняних і міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722, та затвердити план заходів щодо трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року", - йдеться в документі.



У плані має бути визначено національні пріоритети трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року за такими напрямами, як здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення.



Уряд також повинен передбачити запровадження системи моніторингу реалізації національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні до 2030 року із обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку до 1 березня.



"Указ розроблено з метою сталого економічного розвитку України, забезпечення національних інтересів у сфері продовольчої безпеки та подальшого утвердження нашої держави як одного зі світових лідерів постачання окремих видів сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів", - зазначається в документі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







