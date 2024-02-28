COVID-19 втратив агресивність і переходить у стадію сезонного захворювання, - міністр Ляшко
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів про те, як нині змінилися показники захворюваності на COVID-19
Про це він розповів у інтерв’ю Еспресо.
"Ще два тижні тому ми були на піку захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі COVID-19. Зараз уже ситуація стабілізувалася і ми помічаємо зниження захворюваності. Тобто, ми вийшли на той пік захворюваності на ГРВІ, які в нас були до ковідного періоду", - сказав міністр.
Він пригадав, що раніше найбільша кількість захворювань на ГРВІ фіксувалася наприкінці листопада - на початку грудня, а також у середині лютого.
"Цього року ми вийшли на ті самі піки. Я думаю, що COVID-19 вже зреалізував свої пандемічні властивості, втратив агресивність і переходить у стадію сезонного захворювання", - вважає Віктор Ляшко.
- 22 лютого повідомлялось, що з початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 3,1 млн українців, або майже 9% населення. Нині захворюваність поступово знижується.
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