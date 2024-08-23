Перше у світі випробування вакцини проти раку легень на людях почалося в семи країнах

Про це повідомляє The Guardian.

Вакцина, відома як BNT116, розроблена компанією BioNTech, призначена для боротьби з найпоширенішою формою недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ).

Вона працює за принципом "навчання" імунної системи розпізнавати та знищувати ракові клітини, а також запобігати їх повторній появі.

Згідно з повідомленням, у 34 дослідницьких центрах у семи країнах, серед яких Велика Британія, США, Німеччина, Угорщина, Польща, Іспанія та Туреччина, розпочалася перша фаза клінічних випробувань вакцини BNT116 на людях.

Очікується, що в дослідженнях візьмуть участь близько 130 пацієнтів з різними стадіями НДКРЛ. Мета вакцини - посилити імунну відповідь людини на рак, не пошкоджуючи здорові клітини, на відміну від хіміотерапії.

"Зараз ми вступаємо в дуже захоплюючу нову еру клінічних випробувань імунотерапії на основі мРНК для дослідження лікування раку легенів, - зазначив професор Сіоу Мінг Лі, консультант-медик-онколог в Університетському коледжі Лондона, який очолює випробування у Великій Британії. - Її легко застосовувати, і ви можете вибрати специфічні антигени в раковій клітині, а потім націлити на них свою дію. Ця технологія - наступний великий етап у лікуванні раку".