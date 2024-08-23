Перше у світі випробування вакцини проти раку легень на людях почалося в семи країнах
Медики семи країн світу почали випробовувати на пацієнтах вакцину проти раку легенів на основі мРНК після того, як експерти високо оцінили її революційний потенціал
Про це повідомляє The Guardian.
Вакцина, відома як BNT116, розроблена компанією BioNTech, призначена для боротьби з найпоширенішою формою недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ).
Вона працює за принципом "навчання" імунної системи розпізнавати та знищувати ракові клітини, а також запобігати їх повторній появі.
Згідно з повідомленням, у 34 дослідницьких центрах у семи країнах, серед яких Велика Британія, США, Німеччина, Угорщина, Польща, Іспанія та Туреччина, розпочалася перша фаза клінічних випробувань вакцини BNT116 на людях.
Очікується, що в дослідженнях візьмуть участь близько 130 пацієнтів з різними стадіями НДКРЛ. Мета вакцини - посилити імунну відповідь людини на рак, не пошкоджуючи здорові клітини, на відміну від хіміотерапії.
"Зараз ми вступаємо в дуже захоплюючу нову еру клінічних випробувань імунотерапії на основі мРНК для дослідження лікування раку легенів, - зазначив професор Сіоу Мінг Лі, консультант-медик-онколог в Університетському коледжі Лондона, який очолює випробування у Великій Британії. - Її легко застосовувати, і ви можете вибрати специфічні антигени в раковій клітині, а потім націлити на них свою дію. Ця технологія - наступний великий етап у лікуванні раку".
- 26 квітня повідомляли, що у Великій Британії розпочалося тестування на людях першої у світі мРНК-вакцини проти меланоми - найсмертоноснішої форми раку шкіри.
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