Підтримка ментального здоров'я: у МОЗ розповіли, скільки українців торік звернулося до лікарів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Протягом 2023 року 114 112 українців отримали відповідну допомогу на первинному рівні медичної допомоги (ПМД). З них: 72 395 – жінки, 41 717 – чоловіки та 18 170 – діти", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найчастіше до лікарів зверталися з таких питань:

відчуття тривоги/нервування/напруженості – 47 555 пацієнтів,

порушення сну – 32 289 пацієнтів,

психологічні симптоми/скарги інші – 18 943 пацієнти,

пригнічений настрій – 7 855 пацієнтів,

дитяча поведінка – симптоми/скарги – 5 146 пацієнтів.

У МОЗ наголосили, що звернутися по допомогу щодо ментального здоров'я можна до свого сімейного лікаря. Допомога є безоплатною для пацієнта, за неї медзакладам сплачує НСЗУ.