Підтримка ментального здоров'я: у МОЗ розповіли, скільки українців торік звернулося до лікарів
Протягом 2023 року понад 114 тис. українців звернулися до сімейного лікаря чи педіатра з питаннями щодо ментального здоров'я, більшість із них – жінки
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Протягом 2023 року 114 112 українців отримали відповідну допомогу на первинному рівні медичної допомоги (ПМД). З них: 72 395 – жінки, 41 717 – чоловіки та 18 170 – діти", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що найчастіше до лікарів зверталися з таких питань:
- відчуття тривоги/нервування/напруженості – 47 555 пацієнтів,
- порушення сну – 32 289 пацієнтів,
- психологічні симптоми/скарги інші – 18 943 пацієнти,
- пригнічений настрій – 7 855 пацієнтів,
- дитяча поведінка – симптоми/скарги – 5 146 пацієнтів.
У МОЗ наголосили, що звернутися по допомогу щодо ментального здоров'я можна до свого сімейного лікаря. Допомога є безоплатною для пацієнта, за неї медзакладам сплачує НСЗУ.
- Торік в Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом.
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