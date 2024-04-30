Попри генетику: учені з'ясували, що здоровий спосіб життя може подовжити тривалість життя на 5 років

Про це повідомляє The Guardian.

За словами науковців, деякі люди генетично схильні до коротшої тривалості життя, водночас такі фактори як куріння та вживання алкоголю можуть ще більше його скоротити.

Тому міжнародна група науковців вирішила провести перше дослідження такого роду, аби зрозуміти, чи дійсно здоровий спосіб життя може врівноважити генетику.

"Це дослідження прояснює ключову роль здорового способу життя у пом'якшенні впливу генетичних факторів на скорочення тривалості життя", - зазначили дослідники.

Дослідження, в якому взяли участь 353 742 людей з Британського біобанку, показало, що люди з високим генетичним ризиком короткого життя мають на 21% підвищений ризик ранньої смерті порівняно з людьми з низьким генетичним ризиком, незалежно від їхнього способу життя.

Натомість, за словами дослідників з Медичної школи Чжецзянського університету в Китаї та Единбурзького університету, люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, мають на 78% більше шансів на ранню смерть, незалежно від їхнього генетичного ризику.

В ході дослідження за учасниками спостерігали в середньому 13 років. Люди були згруповані в три генетично детерміновані категорії тривалості життя, включаючи довгу (20,1%), середню (60,1%) і коротку (19,8%), і три категорії оцінки способу життя, включаючи сприятливий (23,1%), проміжний (55,6%) і несприятливий (21,3%).

Дослідники виявили, що генетичний ризик скорочення тривалості життя або передчасної смерті може бути компенсований сприятливим способом життя приблизно на 62%.

"Учасники з високим генетичним ризиком можуть продовжити приблизно на 5,22 року тривалість життя у віці 40 років за умови сприятливого способу життя", - пояснили науковці.

За словами дослідників, "оптимальною комбінацією способу життя" для подовження життя є "відмова від куріння, регулярна фізична активність, достатня тривалість сну і здорове харчування".