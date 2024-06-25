Тромбофлебіт: чому випирання вен не можна ігнорувати?
Тромбофлебіт — захворювання хронічного характеру, за якого запалюються стінки поверхневих вен, що призводить до утворення тромбів і порушення кровотоку
У більшості випадків хвороба вражає малий таз і ноги. За відсутності своєчасного лікування патологія починає прогресувати, що може становити загрозу для життя людини. Тому при перших її проявах варто звернутися до лікаря для діагностики. Лікування тромбофлебіту відбувається комплексно з використанням протизапальних засобів, антикоагулянтів і флеботоніків, таких як Троксевазин.
Класифікація та причини розвитку
Залежно від особливостей перебігу розрізняють три форми запалення стінок поверхневих вен:
-
гостра — триває до 1 місяця, швидко розвивається та має яскраво виражені симптоми (біль, набряк і почервоніння);
-
підгостра — тривалість сягає 6 місяців, відрізняється мало вираженою симптоматикою;
-
хронічна — за відсутності відповідного лікування може тягнутися роками, ремісії постійно чергуються з рецидивами.
Також існує мігруюча форма, яка часто свідчить про наявність пухлин чи аутоімунних захворювань. Вона одночасно вражає судини кількох органів і доволі швидко мігрує з однієї вени до іншої. Її характерними ознаками є ущільнення під шкірою, біль і почервоніння в уражених ділянках, а також постійна зміна локалізації симптомів. Спричинити появу тромбофлебіту можуть такі фактори:
-
інфекційні та онкологічні хвороби;
-
алергічні реакції;
-
травми, які спровокували пошкодження судини;
-
генетична схильність до утворення тромбів;
-
гормональний збій.
Але в більшості випадків основною причиною виникнення патології є варикозне розширення вен.
Симптоматика захворювання та можливі ускладнення
Інтенсивність симптомів, які свідчать про наявність запалення стінок поверхневих вен, залежить від форми хвороби та ураженого органу. До основних ознак відносять:
-
випинання вен;
-
утворення набряків;
-
біль при дотиках до уражених ділянок;
-
посиніння шкірних покривів;
-
підвищення температури тіла до 39°;
-
почервоніння та поява ущільнень у запаленій вені;
-
больові відчуття в крижовому та поперекових відділах хребта.
При появі хоча б кількох із цих симптомів варто відразу звернутися за консультацією до лікаря. Якщо не виявити тромбофлебіт вчасно, він може спровокувати появу сепсису, лімфангіт чи тромбоемболію, а в гіршому випадку тромбоз глибоких вен, який несе суттєву загрозу для життя людини.
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