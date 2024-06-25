Тромбофлебіт: чому випирання вен не можна ігнорувати?

У більшості випадків хвороба вражає малий таз і ноги. За відсутності своєчасного лікування патологія починає прогресувати, що може становити загрозу для життя людини. Тому при перших її проявах варто звернутися до лікаря для діагностики. Лікування тромбофлебіту відбувається комплексно з використанням протизапальних засобів, антикоагулянтів і флеботоніків, таких як Троксевазин.

Класифікація та причини розвитку

Залежно від особливостей перебігу розрізняють три форми запалення стінок поверхневих вен:

гостра — триває до 1 місяця, швидко розвивається та має яскраво виражені симптоми (біль, набряк і почервоніння); підгостра — тривалість сягає 6 місяців, відрізняється мало вираженою симптоматикою; хронічна — за відсутності відповідного лікування може тягнутися роками, ремісії постійно чергуються з рецидивами.

Також існує мігруюча форма, яка часто свідчить про наявність пухлин чи аутоімунних захворювань. Вона одночасно вражає судини кількох органів і доволі швидко мігрує з однієї вени до іншої. Її характерними ознаками є ущільнення під шкірою, біль і почервоніння в уражених ділянках, а також постійна зміна локалізації симптомів. Спричинити появу тромбофлебіту можуть такі фактори:

інфекційні та онкологічні хвороби; алергічні реакції; травми, які спровокували пошкодження судини; генетична схильність до утворення тромбів; гормональний збій.

Але в більшості випадків основною причиною виникнення патології є варикозне розширення вен.

Симптоматика захворювання та можливі ускладнення

Інтенсивність симптомів, які свідчать про наявність запалення стінок поверхневих вен, залежить від форми хвороби та ураженого органу. До основних ознак відносять:

випинання вен; утворення набряків; біль при дотиках до уражених ділянок; посиніння шкірних покривів; підвищення температури тіла до 39°; почервоніння та поява ущільнень у запаленій вені; больові відчуття в крижовому та поперекових відділах хребта.

При появі хоча б кількох із цих симптомів варто відразу звернутися за консультацією до лікаря. Якщо не виявити тромбофлебіт вчасно, він може спровокувати появу сепсису, лімфангіт чи тромбоемболію, а в гіршому випадку тромбоз глибоких вен, який несе суттєву загрозу для життя людини.