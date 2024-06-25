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Головна Здоров'я Тромбофлебіт: чому випирання вен не можна ігнорувати?
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Тромбофлебіт: чому випирання вен не можна ігнорувати?

25 червня, 2024 вiвторок
16:43
Здоров'я

Тромбофлебіт — захворювання хронічного характеру, за якого запалюються стінки поверхневих вен, що призводить до утворення тромбів і порушення кровотоку

Зміст

У більшості випадків хвороба вражає малий таз і ноги. За відсутності своєчасного лікування патологія починає прогресувати, що може становити загрозу для життя людини. Тому при перших її проявах варто звернутися до лікаря для діагностики. Лікування тромбофлебіту відбувається комплексно з використанням протизапальних засобів, антикоагулянтів і флеботоніків, таких як Троксевазин.

Класифікація та причини розвитку

Залежно від особливостей перебігу розрізняють три форми запалення стінок поверхневих вен:

  1. гостра — триває до 1 місяця, швидко розвивається та має яскраво виражені симптоми (біль, набряк і почервоніння);

  2. підгостра — тривалість сягає 6 місяців, відрізняється мало вираженою симптоматикою;

  3. хронічна — за відсутності відповідного лікування може тягнутися роками, ремісії постійно чергуються з рецидивами.

Також існує мігруюча форма, яка часто свідчить про наявність пухлин чи аутоімунних захворювань. Вона одночасно вражає судини кількох органів і доволі швидко мігрує з однієї вени до іншої. Її характерними ознаками є ущільнення під шкірою, біль і почервоніння в уражених ділянках, а також постійна зміна локалізації симптомів. Спричинити появу тромбофлебіту можуть такі фактори:

  1. інфекційні та онкологічні хвороби;

  2. алергічні реакції;

  3. травми, які спровокували пошкодження судини;

  4. генетична схильність до утворення тромбів;

  5. гормональний збій.

Але в більшості випадків основною причиною виникнення патології є варикозне розширення вен. 

Симптоматика захворювання та можливі ускладнення

Інтенсивність симптомів, які свідчать про наявність запалення стінок поверхневих вен, залежить від форми хвороби та ураженого органу. До основних ознак відносять:

  1. випинання вен;

  2. утворення набряків;

  3. біль при дотиках до уражених ділянок;

  4. посиніння шкірних покривів;

  5. підвищення температури тіла до 39°;

  6. почервоніння та поява ущільнень у запаленій вені;

  7. больові відчуття в крижовому та поперекових відділах хребта.

При появі хоча б кількох із цих симптомів варто відразу звернутися за консультацією до лікаря. Якщо не виявити тромбофлебіт вчасно, він може спровокувати появу сепсису, лімфангіт чи тромбоемболію, а в гіршому випадку тромбоз глибоких вен, який несе суттєву загрозу для життя людини.

Теги:
Новини
Україна
Медицина
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