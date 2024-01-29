У МОЗ нагадали, коли дорослим слід робити ревакцинацію від дифтерії

Про це йдеться в повідомленні установи.

У міністерстві розповіли, що минулого року в Україні зафіксували один летальний випадок захворювання на дифтерію, вакцинація від якої входить до календаря профілактичних щеплень.

"Важливо пам’ятати, що дорослим потрібна ревакцинація від дифтерії кожні 10 років з 16-річного віку (останнє планове щеплення згідно з календарем відбувається саме в 16 років)" - нагадують в МОЗ.

У повідомленні акцентують, що скупчення людей, війна та підвищений ризик отримати поранення чи травму збільшують ймовірність інфікуватися, що спонукає не пропускати додаткових щеплень дітей та дорослих.

У МОЗ зауважили, комбінована вакцина АДП-М від дифтерії також захищає і від правця - небезпечного захворювання, захист від якого слід оновлювати й отримувати бустерну дозу.