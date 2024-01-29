У МОЗ нагадали, коли дорослим слід робити ревакцинацію від дифтерії
Міністерство охорони здоров’я України нагадало, що дорослі повинні робити ревакцинацію від дифтерії кожні 10 років
Про це йдеться в повідомленні установи.
У міністерстві розповіли, що минулого року в Україні зафіксували один летальний випадок захворювання на дифтерію, вакцинація від якої входить до календаря профілактичних щеплень.
"Важливо пам’ятати, що дорослим потрібна ревакцинація від дифтерії кожні 10 років з 16-річного віку (останнє планове щеплення згідно з календарем відбувається саме в 16 років)" - нагадують в МОЗ.
У повідомленні акцентують, що скупчення людей, війна та підвищений ризик отримати поранення чи травму збільшують ймовірність інфікуватися, що спонукає не пропускати додаткових щеплень дітей та дорослих.
У МОЗ зауважили, комбінована вакцина АДП-М від дифтерії також захищає і від правця - небезпечного захворювання, захист від якого слід оновлювати й отримувати бустерну дозу.
- 26 січня в Україну доставили 350 тис. доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця для проведення рутинних щеплень у 2024 році. ЮНІСЕФ закупив їх на запит МОЗ.
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