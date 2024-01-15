У МОЗ нагадали, в яких випадках пацієнтові можуть виписати паперовий лікарняний
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про умови, за яких пацієнтові можуть виписати паперовий лікарняний замість електронного
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зазначено, що понад два роки українці користуються електронними лікарняними листами, які формуються на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем в електронній системі охорони здоров’я.
Проте можуть виникати ситуації, зокрема через війну, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі охорони здоровʼя.
Тоді він має право видати правильно заповнений та оформлений паперовий бланк листка непрацездатності у випадках:
- спливу терміну, коли лікар міг виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У цьому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя або керівник закладу;
- відсутності зв’язку понад 7 днів між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ;
- відсутності доступу користувачів до ЕСОЗ в умовах воєнного стану;
- звернення пацієнта за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів, коли це сталося внаслідок воєнного часу (людина, наприклад, була під окупацією). У такому разі рішення про продовження виданого раніше лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя чи керівник закладу. Також вказується номер листка непрацездатності, який продовжується.
У МОЗ нагадали, що видача паперових лікарняних можлива в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення. Водночас у межах одного випадку тимчасової непрацездатності можливо поєднати паперовий та електронний лікарняні.
- З 19 жовтня в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно.
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