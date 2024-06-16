Вбиває за 48 годин: у Японії фіксують поширення смертоносних м'ясоїдних бактерій

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань Японії, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, до 2 червня цього року було зареєстровано 977 випадків стрептококового токсичного шоку (СТШ), що перевищує рекордний показник у 941 випадок за весь 2023 рік.

Симптомами зараження стрептококом групи A (GAS) зазвичай є набряк і біль у горлі у дітей, відомий як "фарингіт", але деякі типи бактерій можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, включаючи біль і набряк кінцівок, лихоманку, низький кров'яний тиск, які можуть супроводжуватися некрозом, проблемами з диханням, відмовою органів і смертю. Найбільш схильні до захворювання люди старше 50 років.

"Більшість смертей трапляється протягом 48 годин, - зазначив професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі. - Як тільки пацієнт помічає набряк стопи вранці, до полудня він може поширитися до коліна, після чого протягом 48 годин наступає смерть".

Як стверджує Кікучі, за поточних темпів поширення інфекції, цього року кількість випадків захворювання в Японії може сягнути 2 500, а рівень смертності становитиме 30%.

Науковець Кікучі закликав людей дотримуватися гігієни рук і обробляти будь-які відкриті рани. За його словами, пацієнти можуть бути носіями GAS у своєму кишечнику, що може призвести до зараження рук через фекалії.