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Американські вчені відкрили новий антибіотик, який знищує лише "погані бактерії", не чіпаючи "хороші"

9 червня, 2024 неділя
14:55
Здоров'я Вчені

Команда вчених з університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн зробили революційне відкриття, відкривши антибіотик, який не завдає шкоди мікробіому кишечника, знищуючи лише "погані бактерії"

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Про це повідомляє Science Alert.

Як зазначили у виданні, досі одним із найбільших недоліків антибіотиків було те, що вони вбивали не тільки "погані", а й "хороші" мікроби.

Однак вчені з університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн знайшли розв'язання цієї проблеми. Вони відкрили новий антибіотик під назвою лоламіцин, який може вбивати грамнегативні патогени, що є поширеними причинами інфекцій у кишечнику, легенях, сечовому міхурі та крові, не чіпаючи при цьому інші мікроби.

Антибіотики широкого спектра дії можуть вбивати як грамнегативні, так і грампозитивні бактерії. Однак, за словами вчених, існує гостра потреба знайти ліки, які можуть бути спрямовані саме на грамнегативні бактерії, оскільки вони з більшою ймовірністю будуть стійкими до сучасних антибіотиків. 

Такий антибіотик, як лоламіцин, міг би дати шанс на порятунок більшій кількості мікробів, корисних для здоров'я людини. 

У лабораторних умовах, коли лоламіцин зіткнувся зі 130 стійкими до ліків штамами поширених грамнегативних бактерій, таких як кишкова паличка, кишкова паличка пневмонії та кишкова паличка клоаки, він знищив усі до одного, досягнувши успіху там, де багато інших антибіотиків зазнали невдачі.

Водночас під час випробувань на гризунах лоламіцин успішно лікував гостру пневмонію та інфекції крові, не завдаючи шкоди мікробіому кишківника.

"Кишковий мікробіом має центральне значення для підтримки здоров'я господаря, і його порушення може призвести до багатьох згубних наслідків, - зазначили автори дослідження. - Отже, патоген-специфічні антибіотики, такі як лоламіцин, будуть мати вирішальне значення для мінімізації побічної шкоди мікробіому кишечника".

Попри те, що в науковців попереду ще довгий шлях перш ніж препарат можна буде випробувати на людях, вони сподіваються, що він стане основою для розробки антибіотиків у майбутньому.

  • У квітні у Великій Британії розпочалося тестування на людях першої у світі мРНК-вакцини проти меланоми - найсмертоноснішої форми раку шкіри.
Теги:
Світ
Наука
Медицина
США
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