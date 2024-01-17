ВООЗ: споживання тютюну у світі скорочується
Споживання тютюну скорочується попри зусилля промисловості впливати на глобальну політику у світі в галузі на власну користь
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Там йдеться про те, що у 2022 році 1,25 млрд людей віком від 15 років споживали тютюн порівняно із 1,36 млрд у 2000 році. У ВООЗ вважають, що до 2030 року кількість споживачів ще більше скоротиться і становитиме близько 1,2 млрд осіб попри зростання кількості населення планети.
За даними ВООЗ, тенденції 2022 року свідчать про подальше зниження рівня споживання тютюну в світі - приблизно кожен п'ятий дорослий у світі споживав тютюн порівняно з кожним третім у 2000 році.
"За останні роки у боротьбі проти тютюну було досягнуто значного прогресу, але ще не час для самозаспокоєння. Я вражений тим, як далеко тютюнова індустрія готова зайти у гонитві за прибутками коштом життів", - заявив директор Департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рудігер Креч.
Звіт показав, що 150 країнам вдається скорочувати споживання тютюну.
За даними ВООЗ, регіонами із найбільшою часткою курців є Південно-Східна Азія та Європа, де курять приблизно 25 % населення. Згідно з дослідженням, у кількох країнах, зокрема у Молдові, Єгипті, Йорданії та Індонезії, рівень споживання тютюну продовжує зростати.
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