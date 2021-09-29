"Зелені" у Франції обрали кандидата на пост президента

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на газету Le Figaro.

До другого туру праймеріз Жадо вийшов з євродепутаткою Сандрін Руссо. Жадо отримав 51,03% голосів.



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Жадо з 1999 року входить до складу партії. З 2009 року і донині він також є євродепутатом.



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Президентські вибори у Франції заплановано на весну 2022 року.