"Зелені" у Франції обрали кандидата на пост президента
Французька партія "Зелених" обрала політика і еколога Янніка Жадо кандидатом на вибори президента країни у 2022 році
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на газету Le Figaro.
До другого туру праймеріз Жадо вийшов з євродепутаткою Сандрін Руссо. Жадо отримав 51,03% голосів.
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Жадо з 1999 року входить до складу партії. З 2009 року і донині він також є євродепутатом.
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Президентські вибори у Франції заплановано на весну 2022 року.
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