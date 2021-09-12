Міська голова Парижу, соціалістка та донька емігрантів з Іспанії Анн Ідальго йде в президенти Франції

Про своє висунення Анн Ідальго оголосила з доків міста Руана, передає Еспресо.TV.



"Нормандське місто Руан обраний в першу чергу тому, що його мером з 2020 року є однопартієць Ідальго, член Соцпартії Франції Ніколя Маєр-Россіньоло. Ну, і, звичайно, таким чином мер Парижа демонструє політичні амбіції загальнонаціонального, а не тільки паризького рівня", - пояснює RFI.



Мерію Парижа вона очолює з 2014 роки, вже другий термін поспіль, а до того багато років була заступницею вельми популярного мера Бертрана Деланое (2001-2014).



Оголошуючи в Руані про висунення своєї кандидатури, Анн Ідальго заявила, що хоче "запропонувати майбутнє всім нашим дітям" й "побудувати справедливуішу Францію".



Нагадавши про те, як міська влада діяла після терактів в Парижі, а також на початку пандемії коронавірусу, Ідальго дозволила собі заявити, що у за її плечима - великий досвід вирішення найскладніших завдань.



"Я знаю, наскільки важко здійснювати владу", - сказала вона.



"Ми повинні переосмислити нашу французьку модель, ослаблену численними кризами", - заявила нова претендентка на Єлисейський палац, пообіцявши "відновити повагу" до країни і її єдність.



При цьому пані Ідальго не забула підкреслити, що сама вона вийшла з родини емігрантів.



"Ніщо не передбачало того, що я коли-небудь зроблю таку заяву (про висунення в президенти Франції - ред.)", - підкреслила дочка іспанських республіканців.





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