Міська голова Парижу, соціалістка та донька емігрантів з Іспанії Анн Ідальго йде в президенти Франції
62-річна Анн Ідальго, мер французької столиці, в неділю, 12 вересня 2021 року, оголосила про висунення своєї кандидатури на посаду президента Франції
Про своє висунення Анн Ідальго оголосила з доків міста Руана, передає Еспресо.TV.
"Нормандське місто Руан обраний в першу чергу тому, що його мером з 2020 року є однопартієць Ідальго, член Соцпартії Франції Ніколя Маєр-Россіньоло. Ну, і, звичайно, таким чином мер Парижа демонструє політичні амбіції загальнонаціонального, а не тільки паризького рівня", - пояснює RFI.
Мерію Парижа вона очолює з 2014 роки, вже другий термін поспіль, а до того багато років була заступницею вельми популярного мера Бертрана Деланое (2001-2014).
Оголошуючи в Руані про висунення своєї кандидатури, Анн Ідальго заявила, що хоче "запропонувати майбутнє всім нашим дітям" й "побудувати справедливуішу Францію".
Нагадавши про те, як міська влада діяла після терактів в Парижі, а також на початку пандемії коронавірусу, Ідальго дозволила собі заявити, що у за її плечима - великий досвід вирішення найскладніших завдань.
"Я знаю, наскільки важко здійснювати владу", - сказала вона.
"Ми повинні переосмислити нашу французьку модель, ослаблену численними кризами", - заявила нова претендентка на Єлисейський палац, пообіцявши "відновити повагу" до країни і її єдність.
При цьому пані Ідальго не забула підкреслити, що сама вона вийшла з родини емігрантів.
"Ніщо не передбачало того, що я коли-небудь зроблю таку заяву (про висунення в президенти Франції - ред.)", - підкреслила дочка іспанських республіканців.
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