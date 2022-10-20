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Зелений борщ зі щавлем та яйцем

20 жовтня, 2022 четвер
18:14
Суспільство Зелений борщ

Смачно, корисно та просто. Зелений борщ зі щавлем та яйцем – це скарбниця вітамінів. Варити його можна: з м'ясом, куркою, грибами тощо. Подаємо до столу зі сметаною та житнім хлібом!

Інгредієнти для приготування зеленого борщу на 8 порцій?

  • Свинини 500 гр
  • Картоплі 2 шт.
  • Одна морквина
  • Одна цибулина
  • Щавлю 70 гр
  • 4 яйця
  • 2,5 л води
  • 1 лавровий лист
  • 20 гр рослинної олії
  • Сіль/спеції – індивідуально на смак

Як зготувати зелений борщ

  • Свинину з кісточкою (можна ребра) залити холодною водою і довести до кипіння
  • Пінку знімаємо
  • Варимо м'ясо на лайтовому вогні 1 годину
  • Зварене м'ясо відокремлюємо від кісток 
  • Проціджуємо бульйон та повертаємо до нього м'ясо
  • Доведіть до кипіння вдруге
  • Очищену картоплю ріжемо на невеличкі шматочки й кидаємо до киплячого бульйону
  • Натерту на тертці моркву й дрібно пошматовану цибулю кидаємо на гарячу сковороду з олією 
  • Обсмажуємо до 5 хвилин на середньому вогні й додаємо до борщу в каструлю
  • 7 хвилин відварюємо яйця, очищуємо, нарізаємо та додаємо в борщ
  • Додаємо лавровий лист
  • Сіль/спеції – на смак
  • Нарізаємо промитий щавель
  • Коли картопля в борщі стане м'якою — додаємо в борщ щавель, доводимо до кипіння й вимикаємо вогонь
  • Готовий зелений борщ накриваємо кришкою, даючи йому настоятися 
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