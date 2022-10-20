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Зелений борщ зі щавлем та яйцем
Смачно, корисно та просто. Зелений борщ зі щавлем та яйцем – це скарбниця вітамінів. Варити його можна: з м'ясом, куркою, грибами тощо. Подаємо до столу зі сметаною та житнім хлібом!
Інгредієнти для приготування зеленого борщу на 8 порцій?
- Свинини 500 гр
- Картоплі 2 шт.
- Одна морквина
- Одна цибулина
- Щавлю 70 гр
- 4 яйця
- 2,5 л води
- 1 лавровий лист
- 20 гр рослинної олії
- Сіль/спеції – індивідуально на смак
Як зготувати зелений борщ
- Свинину з кісточкою (можна ребра) залити холодною водою і довести до кипіння
- Пінку знімаємо
- Варимо м'ясо на лайтовому вогні 1 годину
- Зварене м'ясо відокремлюємо від кісток
- Проціджуємо бульйон та повертаємо до нього м'ясо
- Доведіть до кипіння вдруге
- Очищену картоплю ріжемо на невеличкі шматочки й кидаємо до киплячого бульйону
- Натерту на тертці моркву й дрібно пошматовану цибулю кидаємо на гарячу сковороду з олією
- Обсмажуємо до 5 хвилин на середньому вогні й додаємо до борщу в каструлю
- 7 хвилин відварюємо яйця, очищуємо, нарізаємо та додаємо в борщ
- Додаємо лавровий лист
- Сіль/спеції – на смак
- Нарізаємо промитий щавель
- Коли картопля в борщі стане м'якою — додаємо в борщ щавель, доводимо до кипіння й вимикаємо вогонь
- Готовий зелений борщ накриваємо кришкою, даючи йому настоятися
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