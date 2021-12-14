Зеленський 16 грудня зустрінеться із генсеком НАТО

Про це повідомляє пресслужба НАТО.



Тема розмови не розголошується. Відомо, що після зустрічі генеральний секретар і президент виступлять із спільною пресконференцією у штаб-квартирі НАТО.



Орієнтовний час початку пресконференції - 11:15 за Києвом.

Нагадаємо, раніше на тлі підвищення військової активності РФ на кордонах з Україною Столтенберг висловив сподівання, що Росія не здійснюватиме воєнного вторгнення в Україну, однак заявив, що "треба готуватися до найгіршого". Також генсек НАТО попередив Російську Федерацію про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України

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