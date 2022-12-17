Зеленський: 17 грудня вдалось повернути електрику для майже 6 млн українців
За день 17 грудня майже 6 млн українців знову отримали доступ до електропостачання
Про це у вечірньому відеозверненні заявив Зеленський.
"Головне сьогодні – енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 млн українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, іще багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води", - сказав президент України.
Проблеми з електропостачанням зафіксовані у різних регіонах України.
"Найскладніша ситуація – це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області", - заявив Володимир Зеленський.
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