Зеленський: 17 грудня вдалось повернути електрику для майже 6 млн українців

Про це у вечірньому відеозверненні заявив Зеленський.

"Головне сьогодні – енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 млн українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, іще багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води", - сказав президент України.

Проблеми з електропостачанням зафіксовані у різних регіонах України.

"Найскладніша ситуація – це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області", - заявив Володимир Зеленський.

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