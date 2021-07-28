Зеленський анонсував аудит децентралізації після другого етапу реформи
Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит реформи децентралізації після завершення її другого етапу
Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно провести детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки і прорахунки", - сказав Зеленський.
За його словами, у процесі децентралізації проявилися не лише її успіхи, але й недоліки, які на початку були непомітні.
Президент також зауважив, що ця робота продовжується в рамках Конгресу місцевої і регіональної влади, який поступово стає аналітичним інструментом для допомоги у процесі децентралізації, майданчиком для дискусій з представниками виконавчої і законодавчої гілок влади.
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