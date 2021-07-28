Зеленський анонсував аудит децентралізації після другого етапу реформи

Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно провести детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки і прорахунки", - сказав Зеленський.



За його словами, у процесі децентралізації проявилися не лише її успіхи, але й недоліки, які на початку були непомітні.



Президент також зауважив, що ця робота продовжується в рамках Конгресу місцевої і регіональної влади, який поступово стає аналітичним інструментом для допомоги у процесі децентралізації, майданчиком для дискусій з представниками виконавчої і законодавчої гілок влади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb