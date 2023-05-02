Зеленський анонсував великий санкційний пакет і важливі міжнародні заходи у травні

Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні 2 травня.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром", – сказав він.

Окрім того, президент зауважив, що травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Тож триває підготовка до цих заходів.

"Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час", – додав Зеленський.

Окрім того, про двосторонні заходи високого рівня на найближчий час Зеленський сьогодні спілкувався з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту.

"Тематика розмови – доволі широка, але головне все ж це те, що нас обʼєднує… Це безпека для всіх європейців, стабільність, а отже, це подальший розвиток і посилення європейської та євроатлантичної спільноти. В цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО", - зазначив Зеленський.

Про безпекові рішення для розвитку України та її інфраструктури зараз і після війни йшлося на нараді Зеленського з главою уряду Шмигалем. Також президент з прем'єром обговорили заплановані міжнародні зустрічі щодо відбудови України та відповідні переговори з партнерами.