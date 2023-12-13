Зеленський — Байден: наступна спроба буде у січні
Підсумкова пресконференція Байдена й Зеленського у Білому домі за змістом була практично порожньою
В песимістичному настрої вийшли обоє.
Надії українців на цей візит не виправдалися.
Байден зізнався що й сам в шоку... від поведінки конгресменів-республіканців. Здається що він справді дивується чому його риторика не спрацьовує в самій Америці.
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Фразою про те що неголосування допомоги Україні є різдвяним подарунком для Путіна він, Байден, фактично визнає свою поразку перед ним.
На тлі цього зізнання згадки про двопартійну підтримку України вже не виглядають переконливо.
Питань до Зеленського немає. Крім естетичних. Він витримував дипломатичну лінію і зробив усе що міг.
Наступна спроба буде у середині січня. Позитивний результат буде можливим або коли республіканці розслабляться після канікул, або коли Байден змириться з внутрішньополітичною поразкою.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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